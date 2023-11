Ateliers Numériques Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, 3 novembre 2023, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

Être à l’aise avec l’environement de son bureau, ranger, organiser ses fichiers dossiers…Les conseillers numériques vous accompagerons lors de ces ateliers collectifs qui sont accessibles à tous.

**PROGRAMME DE NOVEMBRE: Apprivoiser l’ordinateur**

**3 novembre**

* 9h15 – 10h 30 Accompagnements individuels (sur rendez vous)

* 10h30 – 12h Personnaliser son bureau

**10 novembre**

* 9h15 – 10h Accompagnements individuels (sur rendez vous)

* 10h – 12h Organiser ses dossiers et fichiers

**24 novembre**

* 9h15 – 10h Accompagnements individuels (sur rendez vous)

* 10h – 12h Utiliser une clé usb, disque dur externe, carte SD

Atelier limité à 10 personnes

Vous pouvez amener votre ordinateur..

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux

Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Our digital advisors will help you get to grips with your office environment, tidy up and organize your files and folders… These group workshops are open to all.

**NOVEMBER WORKSHOP: Getting to grips with the computer** (in French)

**November 3

* 9h15 – 10h 30 Individual coaching (by appointment)

* 10:30am – 12pm Personalize your office

**November 10

* 9h15 – 10h Individual coaching (by appointment)

* 10h – 12h Organize your folders and files

**November 24

* 9h15 – 10h Individual coaching (by appointment)

* 10h – 12h Using a USB flash drive, external hard drive or SD card

Workshop limited to 10 people

You can bring your own computer.

Encargarse de su entorno de oficina, ordenar y organizar sus archivos y carpetas… Los asesores digitales le ayudarán en estos talleres colectivos abiertos a todos.

**PROGRAMA DE NOVIEMBRE: familiarizarse con el ordenador** (en francés)

**3 de noviembre

* 9.15 – 10.30 Coaching individual (con cita previa)

* 10.30 – 12h Personaliza tu oficina

**10 de noviembre

* 9h15 – 10h Coaching individual (con cita previa)

* 10h00 – 12h00 Organizar sus archivos

**24 de noviembre

* 9h15 – 10h Formación individual (con cita previa)

* 10h00 – 12h00 Utilización de una memoria USB, un disco duro externo o una tarjeta SD

Taller limitado a 10 personas

Puede traer su propio ordenador.

Wenn Sie sich auf Ihrem Schreibtisch wohlfühlen, Ihre Dateien und Ordner ordnen und organisieren möchten, können Ihnen die Berater für digitale Medien in diesen Gruppenworkshops, die für alle zugänglich sind, helfen.

**NOVEMBER-PROGRAMM: Den Computer zähmen**

**3. November**

* 9.15 – 10.30 Uhr Individuelle Begleitung (nach Vereinbarung)

* 10:30 – 12:00 Uhr Das Büro individuell gestalten

**10. November**

* 9.15 – 10.00 Uhr Individuelle Begleitung (nach Vereinbarung)

* 10:00 – 12:00 Uhr Ordner und Dateien organisieren

**24. November**

* 9.15 – 10.00 Uhr Individuelle Begleitung (nach Vereinbarung)

* 10:00 – 12:00 Uhr USB-Stick, externe Festplatte, SD-Karte verwenden

Workshop auf 10 Personen begrenzt

Sie können Ihren Computer mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP