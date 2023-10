Ateliers Numériques Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Catégories d’Évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne Ateliers Numériques Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, 3 novembre 2023, Availles-en-Châtellerault. Ateliers Numériques 3 – 24 novembre, les vendredis Espace René Descartes Sur inscription Être à l’aise avec l’environement de son bureau, ranger, organiser ses fichiers dossiers…Les conseillers numériques vous accompagerons lors de ces ateliers collectifs qui sont accessibles à tous. PROGRAMME DE NOVEMBRE: Apprivoiser l’ordinateur 3 novembre 9h15 – 10h 30 Accompagnements individuels (sur rendez vous)

10h30 – 12h Personnaliser son bureau 10 novembre 9h15 – 10h Accompagnements individuels (sur rendez vous)

10h – 12h Organiser ses dossiers et fichiers 24 novembre 9h15 – 10h Accompagnements individuels (sur rendez vous)

10h – 12h Utiliser une clé usb, disque dur externe, carte SD Atelier limité à 10 personnes

Vous pouvez amener votre ordinateur. Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 93 60 09 »}, {« type »: « email », « value »: « conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T09:15:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

