Vienne Ateliers Numériques Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, 22 septembre 2023, Availles-en-Châtellerault. Ateliers Numériques 22 et 29 septembre Espace René Descartes Sur inscription Accompagner les habitants de la Communauté de Grand-Chatelleraut dans l’usages du numérique, lutter contre l’illectronisme…Les conseillers numériques vous accompagerons à travers des ateliers collectifs qui sont accessibles à tous

Il serait souhaitable d’être détenteur d’un téléphone ou d’une tablette pour manipuler durant l’atelier Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 93 60 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T09:30:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

2023-09-22T09:30:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

2023-09-29T09:30:00+02:00 – 2023-09-29T12:00:00+02:00

