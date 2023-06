Fête des voisins Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, 9 juin 2023, Availles-en-Châtellerault.

Fête des voisins Vendredi 9 juin, 19h30 Espace René Descartes Concert gratuit

Le comité des fêtes d’Availles vous invite à venir passer un moment convivial entre voisins et amis autour d’une soirée musicale et populaire dans un cadre champêtre.

Le groupe Hot Doctors (blues rock) animera la soirée .

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place et de prendre un pot.

L’entrée est libre et gratuite en cas d’intempéries repli dans la salle de l’espace DESCARTES.

Cette soirée est organisée par le comité des fêtes d’Availles-en-Châtellerault. Nous vous attendons nombreux.

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

Concert rock