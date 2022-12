THÉÂTRE: « Ce soir on sort » Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne

THÉÂTRE: « Ce soir on sort » Espace René Descartes, 14 janvier 2023, Availles-en-Châtellerault. THÉÂTRE: « Ce soir on sort » Samedi 14 janvier 2023, 15h00, 20h30 Espace René Descartes

Tarifs: Adultes 10 euros – Enfants 7 euros

Arti’Show (troupe de Jaunay Marigny) interprète une comédie de Pascal Guillemaud « Ce soir on sort » Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Arti’Show (troupe de Jaunay Marigny) interprète une comédie de Pascal Guillemaud « Ce soir on sort » à l’Espace René Descartes à Availles-en-Châtellerault le samedi 14 janvier 2023 sur 2 séances: 15h et 20h30 Synopsis: Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif, mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T15:00:00+01:00

2023-01-14T23:00:00+01:00 Gerard DELAVAULT

Détails Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault, Vienne Autres Lieu Espace René Descartes Adresse Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Ville Availles-en-Châtellerault Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Departement Vienne

Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-en-chatellerault/

THÉÂTRE: « Ce soir on sort » Espace René Descartes 2023-01-14 was last modified: by THÉÂTRE: « Ce soir on sort » Espace René Descartes Espace René Descartes 14 janvier 2023 Availles-en-Châtellerault Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault

Availles-en-Châtellerault Vienne