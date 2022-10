Chicago Blues Festival 2022 Espace René Descartes, 11 novembre 2022, Availles-en-Châtellerault.

Chicago Blues Festival 2022 Vendredi 11 novembre, 21h00 Espace René Descartes

25 € 20 € Tarif réduit (handicapés:demandeur d’emplo/étudiant) sur présentation de carte.

TORONZO CANON Band avec Ivy FORD et Joey J. SAYE

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La tournée Chicago Blues Festival est de retour en 2022 pour sa 52e édition avec une bien belle affiche.

On pourra voir Toronzo Cannon, Ivy Ford et Joey J. Saye.

Des couleurs en provenance de Chicago et du Mississippi qui permettront, si besoin, de retracer le lien entre le blues du Sud et celui du Nord.

On ne présente plus Toronzo Cannon, valeur sûre du label Alligator, et bête de scène, au jeu de guitare à la fois moderne et respectueux des grands anciens, Albert King en particulier.

Ivy Ford est une personnalité montante de Chicago, chanteuse, guitariste, mais aussi pianiste, saxophoniste, bassiste et batteuse ! Découverte lors du Bluescamp 2021 de Christian Boncour à Villeneuve-Sur-Lot et Tournon d’Agenais, nous avons chroniqué son disque “Club 27” dans Soul Bag n° 245.

Joey J. Saye sera une nouvelle découverte, qui excelle au chant et à la guitare dans le blues acoustique ou électrique.



J.P. Bretonnière