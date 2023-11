Loto L’Union Saint-Jean FC Espace René Cassin Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne Loto L’Union Saint-Jean FC Espace René Cassin, 25 novembre 2023, . Loto L’Union Saint-Jean FC Samedi 25 novembre, 20h30 Espace René Cassin Organisé par L’Union Saint-Jean Football Club Lots : 1 semaine à arcachon pour 6 personnes (février 2024)

1 semaine dans les Pyrénées pour 6 personnes

1 téléviseur 4K 127cm

1 console Nintendo

Et plein d’autres ! Buvette et restauration sur place. Espace René Cassin Route de Montrabé, 31240 Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne Autres Lieu Espace René Cassin Adresse Route de Montrabé, 31240 Saint-Jean Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace René Cassin latitude longitude 43.659947;1.514292

Espace René Cassin Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//