Exposition « La femme et le sport » Espace René Cassin Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition « La femme et le sport » Espace René Cassin, 7 mars 2023, . Exposition « La femme et le sport » 8 – 30 mars Espace René Cassin En partenariat avec le photoclub de Saint-Jean Espace René Cassin Route de Montrabé, 31240 Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2023/02/AFFICHE-LA-FEMME-ET-LE-SPORT1bisaplati-1.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T00:00:00+01:00 – 2023-03-08T23:59:00+01:00

2023-03-30T00:00:00+02:00 – 2023-03-30T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne Autres Lieu Espace René Cassin Adresse Route de Montrabé, 31240 Saint-Jean Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace René Cassin

Espace René Cassin Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Exposition « La femme et le sport » Espace René Cassin 2023-03-07 was last modified: by Exposition « La femme et le sport » Espace René Cassin Espace René Cassin 7 mars 2023 Espace René Cassin

Haute-Garonne