Loto Espace Rencontres et Loisirs Époisses, samedi 27 janvier 2024.

Époisses Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Ouverture des portes : 18H30

Début des jeux : 20h00

Plus de 3000 euros de lots !

Tarifs : 6€ le carton, 14€ les 3, 24€ les 6,

22€ plaque de 6, 26€ plaque de 9, 30€ plaque de 12

BINGO US (2 €) – BINGO DC (2 €): 5€ les 3

Buvette et restauration sur place.

Informations et réservations:

06.64.34.52.69 (THOMAS)

06.72.88.30.03 (MARC)

06.83.25.57.27 (VINCENT)

.

Espace Rencontres et Loisirs

Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par OT des Terres d’Auxois