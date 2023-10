Rencontre autour de la station-sculpture des Orres Espace rencontre et culture Les orres Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Rencontre autour de la station-sculpture des Orres Espace rencontre et culture Les orres Les Orres, 14 octobre 2023, Les Orres. Rencontre autour de la station-sculpture des Orres Samedi 14 octobre, 18h00 Espace rencontre et culture Les orres Rencontre autour de l’architecture contemporaine remarquable de la station de ski des Orres. Animé par Harold Klinger, enseignant-chercheur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille, histoire, principes architecturaux, étude de la construction et questions autour de la rénovation énergétique. En partenariat avec l’UNADHA. Espace rencontre et culture Les orres Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Architecture contemporaine remarquable Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00 C. Clivio / CCSP-CCGQ Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Les Orres Autres Lieu Espace rencontre et culture Les orres Adresse Les Orres Ville Les Orres Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Espace rencontre et culture Les orres Les Orres latitude longitude 44.491714;6.556096

Espace rencontre et culture Les orres Les Orres Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les orres/