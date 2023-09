Rencontre : les Orres, une station sculpture Espace rencontre et culture Les orres Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Rencontre : les Orres, une station sculpture Espace rencontre et culture Les orres Les Orres, 14 octobre 2023, Les Orres. Rencontre : les Orres, une station sculpture Samedi 14 octobre, 10h00 Espace rencontre et culture Les orres Une station sculpture dessinée par l’architecte Jean-Michel Legrand dans les années 70, vue par de jeunes architectes issus de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA.M). Évocation de la problématique de la rénovation énergétique.

Présentation par Harold Klinger, enseignant chercheur à l’ENSA.M. Précédée d’une projection de film sur la station (2023, inédit, 20 mn réalisateur Clément Dorival, collection « Destination », DRAC PACA, Images de ville). Org. ENSAM & CCSP/CCGQ Espace rencontre et culture Les orres Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Architecture contemporaine remarquable Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

