Espace Rencontre du Foirail Pau, 1 janvier 2023, Pau

Espace Rencontre du Foirail

45, Rue Carnot Espace du Rencontre Pau Pyrénées-Atlantiques

2023-01-01 – 2023-01-31

Espace du Rencontre 45, Rue Carnot

Pau

Pyrénées-Atlantiques

EUR Voici le programme de l’Espace de Rencontre du Foirail :

Des activités habituelles : couture, tricot, belote, atelier ensachage, activités libres, dessin, lecture, percussions…

Des activités nouvelles : atelier cuisine, discussion autour de l’estime de soi, rencontre mamans…

Des moments spécifiques du mois : la rencontre projet mémoire du Foirail et galette, les journées de la santé environnementale…

Et tout ça toujours dans la joie et la bonne humeur dès le lundi 2 janvier ! N’oubliez pas que l’espace est aussi un espace où vous pouvez venir faire des recherches sur un poste ordinateur, profiter de la connexion, profiter de cet espace pour jouer avec vos enfants ou venir partager un thé ou un café et aussi proposer d’animer un atelier. Parlons-en !

+33 6 86 54 10 47

Espace Foirail

Espace du Rencontre 45, Rue Carnot Pau

