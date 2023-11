Trophée Caïssa Olivet Espace Reine Blanche Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Trophée Caïssa Olivet Espace Reine Blanche Olivet, 10 mars 2024, Olivet. Trophée Caïssa Olivet Dimanche 10 mars 2024, 09h00 Espace Reine Blanche Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme le club d’échecs La Tour Prends Garde! et le comité du Loiret des échecs organisent le trophée féminin Caïssa qualificatif pour la finale nationale. Lieu: Espace Reine Blanche 3 rue d’ Ivoy 45160 Olivet

Horaires: pointage 9h00/9h30 1ère ronde à 10h00

Cadence: 7 rondes de 15 min + 5s/cp, homologué FIDE

1er prix: 100 € – Total des prix : 200 € – Insc.: 12 €/6 €

Renseignements: Eric Vignelles, contact@cdje45.fr

Tournoi 100% féminin qualificatif pour la finale du Trophée Caïssa.

En parallèle un tournoi accompagnateurs 100% garçons sera organisé aux mêmes cadences, horaires et tarif.

Restauration rapide sur place pendant toute la durée du tournoi

Préinscription en ligne avant le 7 mars 2024, règlement sur place. Espace Reine Blanche 3 rue d’Ivoy 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cdje45.fr/tournoi-caissa/ »}] [{« link »: « mailto:contact@cdje45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

