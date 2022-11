Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs Espace Reine Blanche Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs Espace Reine Blanche, 19 décembre 2022, Olivet. Stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs 19 et 20 décembre Espace Reine Blanche

7€ par séance, inscription en ligne ou par mail obligatoire

Stage échecs Espace Reine Blanche 3 Rue d’Ivoy, Olivet centre Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://cdje45.fr/ »}] Stages vacances de Noël: La Tour, Prends Garde! et le Comité du Loiret organisent un stage tous niveaux (enfants ou adultes) pendant les vacances de Noël (19 et 20 décembre) pour découvrir ou redécouvrir le jeu d’échecs. Attention stage limité à 30 places par séance. Pour info nous organisons à chaque vacances scolaire des stages d’initiation, vous trouverez toutes les infos sur le site du CDJE45: http://cdje45.fr/

