Promotion des services en ligne et du site Internet MSA Espace Racine – Salle Molière, 22 février 2023, Saint-Renan. Promotion des services en ligne et du site Internet MSA Mercredi 22 février, 14h30 Espace Racine – Salle Molière Services en ligne Internet : la MSA joue la carte de la proximité Espace Racine – Salle Molière Rue Racine, 29290 Saint-Renan Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne La MSA poursuit le développement de son offre de services en ligne avec pour objectif de simplifier au maximum les démarches administratives et faciliter le recours à certaines prestations.

Cette conférence gratuite et ouverte aux assurés MSA sera l’occasion de proposer à ses adhérents de se familiariser avec les services en ligne du site internet MSA grâce à des démonstrations guidées.

