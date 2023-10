Réparer pour re-porter – Atelier couture de réparation upcycling ! Espace Rabelais place de la Fontainette Prades-le-Lez Catégories d’Évènement: Hérault

Prades-le-Lez Réparer pour re-porter – Atelier couture de réparation upcycling ! Espace Rabelais place de la Fontainette Prades-le-Lez, 20 octobre 2023, Prades-le-Lez. Réparer pour re-porter – Atelier couture de réparation upcycling ! Vendredi 20 octobre, 14h00 Espace Rabelais place de la Fontainette Vous avez des réparations couture à faire, envie de relooker un vêtement ? C’est le moment de venir découvrir notre atelier couture avec nos machines à coudre, surjeteuses et nos bénévoles coutières qui partagerons leurs idées et vous accompagneront dans votre projet ! Espace Rabelais place de la Fontainette 34730 Prades-le-lez Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ressourceriedulez@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

