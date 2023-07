Fête de la pêche Espace puente Viesgo Les Eyzies, 6 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Fête de la pêche à partir de 12h. Repas à 20h espace Puente Viesgo..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Espace puente Viesgo

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fishing festival from 12pm. Dinner at 8pm in the Puente Viesgo space.

Fiesta de la pesca a partir de las 12h. Cena a las 20 h en el espacio Puente Viesgo.

Fischerfest ab 12 Uhr. Essen um 20 Uhr espace Puente Viesgo.

