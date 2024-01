Atelier coloriage magique Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, mercredi 14 février 2024.

Atelier coloriage magique Qui a dit que les coloriages n’étaient pas magiques ? Mercredi 14 février, 16h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Prendre des couleurs, colorier son dessin et avec un peu d’imagination et de réalité augmentée, les personnages et les décors s’animeront sur la feuille !

Atelier parents / enfants (de 3 à 5 ans)

Atelier rendu possible grâce aux outils d’animation prêtés gratuitement par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 72 14 24 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

numerique atelier numerique enfants