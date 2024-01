Les p’tits artistes 2.0 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, mercredi 14 février 2024.

Les p’tits artistes 2.0 Et si les formes géométriques étaient magiques… Mercredi 14 février, 14h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit, sur inscription

Un atelier pour développer l’imaginaire et la créativité des enfants en composant un dessin numérique sur tablette et devenir un artiste 2.0 !

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

atelier numérique atelier jeunesse

Louis Rigaud