Appli’s party de Noël Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 20 décembre 2023, Erquy.

Appli’s party de Noël Mercredi 20 décembre, 16h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit, pour les enfants dès 6 ans

L’hiver est bientôt là et c’est l’occasion de venir découvrir les applications spéciales fêtes de fin d’année de l’espace numérique. Rendez-vous pour une heure de découvertes et de jeux autour d’applications pour la jeunesse, toutes plus originales les unes que les autres.

Parents et grands-parents sont les bienvenus !

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296720524 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

noel atelier numerique

Toca Boca