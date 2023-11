Les p’tits bricolos Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 20 décembre 2023, Erquy.

Les p’tits bricolos Mercredi 20 décembre, 14h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit, pour les enfants à partir de 6 ans

Atelier de créations de cartes de vœux et de décorations en papier pour les fêtes de fin d’année

Parents et grands-parents sont les bienvenus !

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296720524 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:00:00+01:00

cartes de voeux atelier numérique

Pixabay