Les p’tits inventeurs d’histoires Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 29 novembre 2023, Erquy.

Les p’tits inventeurs d’histoires Mercredi 29 novembre, 14h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription

A l’aide de l’application BDnF, la fabrique à BD et ses nombreux décors et personnages, réaliser, inventer et dessiner la plus fabuleuse des histoires n’aura jamais été aussi simple !

Cet atelier est rendu possible grâce aux outils d’animation prêtés gratuitement par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Pour les enfants à partir de 10 ans

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296720524 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T15:30:00+01:00

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T15:30:00+01:00

atelier numérique atelier jeunesse

BDnF