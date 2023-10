Applis’ Party Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 22 novembre 2023, Erquy.

Applis’ Party Mercredi 22 novembre, 15h30 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription

Rendez-vous pour une heure de découvertes et de jeux autour d’applications pour la jeunesse, toutes plus originales les unes que les autres.

Pour les enfants à partir de 6 ans, les parents qui souhaitent assister à cet atelier sont bienvenus !

Gratuit sur inscription au 02 96 72 05 24 ou par mail : espace.numerique@erquy.bzh

Cet atelier est rendu possible grâce aux outils d’animation prêtés gratuitement par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296720524 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « http://bibliotheque.erquy.bzh »}] [{« link »: « mailto:espace.numerique@erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

applications numériques jeunesse atelier numérique