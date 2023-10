L’art du cadavre exquis Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 22 novembre 2023, Erquy.

L’art du cadavre exquis Mercredi 22 novembre, 14h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription

Un atelier de jeu d’écriture et de dessin surréaliste pour développer la créativité et l’imaginaire des enfants, en lien avec l’album La grande fabrique de mots d’Agnès de Lestade, illustré par Valéria Docampo.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Gratuit sur inscription au 02 96 72 05 24 ou par mail : espace.numerique@erquy.bzh

Cet atelier est rendu possible grâce aux outils d’animation prêtés gratuitement par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

mage : détail de la couverture de l’album La grande fabrique de mots, éditions Alice jeunesse

Éditions Alice jeunesse