Robot en folie ! Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 8 novembre 2023, Erquy.

Robot en folie ! Mercredi 8 novembre, 14h00 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit, pour les enfants de 7 à 12 ans

Écouter, fabriquer, composer, programmer, dessiner… la nature numérique. A la bibliothèque on réalise une planche de bande dessinée sonore et interactive avec l’aide du petit robot Makey Makey, pour un résultat magique !

Cet atelier est rendu possible grâce aux outils d’animation prêtés gratuitement par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296720524 »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T15:30:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T15:30:00+01:00

atelier numérique atelier créatif

Makey Makey