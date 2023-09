Atelier coloriage magique Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Erquy, 11 octobre 2023, Erquy.

Atelier coloriage magique Mercredi 11 octobre, 14h00, 15h30 Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription

Prendre des couleurs, colorier son dessin et avec un peu d’imagination et de réalité augmentée, les personnages et les décors s’animeront sur la feuille !

Atelier parents / enfants (de 3 à 5 ans)

Espace Public Numérique, médiathèque Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 72 14 24 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:00:00+02:00

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

numerique atelier numerique enfants