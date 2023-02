la semaine de la langue française d’eustache espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache” Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

la semaine de la langue française d’eustache espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache”, 17 mars 2023, Montélimar. la semaine de la langue française d’eustache 17 – 25 mars espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache” Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache” 4 place léopold blanc Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

0609337616 https://www.facebook.com/epnevs26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T10:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00 © Eustache

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache" Adresse 4 place léopold blanc Ville Montélimar lieuville espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache" Montélimar Departement Drôme

espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache" Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

la semaine de la langue française d’eustache espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache” 2023-03-17 was last modified: by la semaine de la langue française d’eustache espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache” espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache" 17 mars 2023 espace public numérique et de vies sociale Chez Eustache" Montélimar Montélimar

Montélimar Drôme