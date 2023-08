La cabane à plume(s) Espace public Bayonne, 14 juin 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Plume est une petite fille d’une dizaine d’années et son monde est menacé. Les oiseaux se sont tus, ils ont soudainement disparu, annonçant la catastrophe. Plume part à leur recherche. Elle nous appelle à rejoindre son combat, à chercher la part d’humanité qui nous relie les uns aux autres, pour tenter de sauver sa cabane et faire revenir les oiseaux. Mais le compte à rebours a déjà commencé…

14.06.24 au 15.06.24

Espace public

Arts de la rue

Durée : 24h.

2024-06-14 fin : 2024-06-15 . EUR.

Espace public

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Plume is a ten-year-old girl whose world is under threat. The birds have fallen silent and suddenly disappeared, heralding disaster. Plume sets out to find them. She calls on us to join her fight, to search for the humanity that connects us to each other, to try to save her hut and bring the birds back. But the countdown has already begun…

14.06.24 to 15.06.24

Public Space

Street arts

Running time: 24h

Plume es una niña de diez años cuyo mundo está amenazado. Los pájaros se han callado y han desaparecido de repente, presagiando un desastre. Plume se propone encontrarlos. Nos pide que nos unamos a ella en su lucha, que busquemos la parte de la humanidad que nos conecta a los demás, para intentar salvar su cabaña y traer de vuelta a los pájaros. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado…

14.24.06.-15.06.24

Espacio público

Artes de calle

Duración: 24 horas

Plume ist ein kleines Mädchen von etwa zehn Jahren und ihre Welt ist bedroht. Die Vögel sind verstummt, sie sind plötzlich verschwunden und kündigen eine Katastrophe an. Plume macht sich auf die Suche nach ihnen. Sie ruft uns dazu auf, uns ihrem Kampf anzuschließen, nach dem Teil der Menschlichkeit zu suchen, der uns miteinander verbindet, und zu versuchen, ihre Hütte zu retten und die Vögel zurückzuholen. Doch der Countdown hat bereits begonnen…

14.06.24 bis 15.06.24

Öffentlicher Raum

Kunst auf der Straße

Dauer: 24 Stunden

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bayonne