ANDREA CHENIER DE GIORDANO Espace Prevert Savigny Le Temple Catégorie d’Évènement: Savigny-le-Temple ANDREA CHENIER DE GIORDANO Espace Prevert Savigny Le Temple, 11 juin 2024, Savigny Le Temple. Le Royal OperaGiordano ANDREA CHENIERCasting: Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Carlos ÁlvarezChef d’orchestre: Antonio Pappano | Directeur musical: David McVicarEN DIRECT SUR ÉCRAN CINÉMA Durée: 195 minutes (TBC), Une entracteChanté en Italien avec sous-titres Jonas Kaufmann est la tête d’affiche de cette mise en scène spectaculaire de David McVicar, sous la direction de son collaborateur de longue date Antonio Pappano – qui dirige le drame historique et épique de la révolution et de l’amour interdit de Giordano dans sa dernière production en tant que directeur musical du Royal Opéra.

Tarif : 14.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-06-11 à 20:15
Réservez votre billet ici
Espace Prevert
Le Miroir d'eau – Plessis le Roi
77176 Savigny Le Temple

