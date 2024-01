CONFERENCE DANSEE – CONERENCE DANSEE Espace Prevert Savigny Le Temple, vendredi 17 mai 2024.

Conférence dansée Si l’histoire du Hip – Hop m’était contée…Compagnie Quality street Danse et musiqueLa compagnie Quality Street est une compagnie connue et reconnue dans le monde duhip-hop. Elle se propose à travers une conférence illustrée d’apporter des points d’éclair-cissement sur les différents courants dansés qui composent ce mouvement. Un confé-rencier, un Dj et des danseurs renommés vous font vivre pendant près d’une heure plusde quarante ans d’histoire, avec des chorégraphies, du son live, des solos et bien sûr unebonne dose de connaissances. Un temps d’échange avec les intervenants pour en savoirplus et répondre à des questions plus spécifiques est prévu en fin de conférence.

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77