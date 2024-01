POMPES FUNEBRES BEMOT Espace Prevert Savigny Le Temple, vendredi 26 avril 2024.

Pompes Funèbres Bémot – Compagnie CavalcadeThéâtre / HumourC’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres BÉMOT officient depuis 1902.Madame Christine BEMOT, quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean CREULICE.Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise. A travers cette comédie mordante au rythme effréné, les 4 comédiens hauts en couleur nous plongent dans les coulisses des métiers du funéraire et nous confrontent avec humour et dérision à notre propre rapport à la mort.

Tarif : 15.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77