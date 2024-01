LE LAC DES CYGNES Espace Prevert Savigny Le Temple, 24 avril 2024, Savigny Le Temple.

Le Royal BalletLe Lac des CygnesChorégraphie: Liam Scarlett après Marius Petipa et Lev Ivanov Music: Pyotr Il’yich TchaikovskyChorégraphie additionnelle: Frederick AshtonEN DIRECT SUR ÉCRAN CINÉMA Durée: 200 minutes (TBC), Deux entractes La composition sensationnelle de Tchaïkovski s’associe à l’imagination évocatrice du chorégraphe Liam Scarlett et du designer John Macfarlane pour rehausser le drame de ce ballet classique de Marius Petipa et Lev Ivanov. Le Lac des Cygnes reste à ce jour l’une des œuvres les plus appréciées de ballet classique.

Tarif : 14.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:15

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77