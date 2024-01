MADAME BUTTERFLY Espace Prevert Savigny Le Temple, 26 mars 2024, Savigny Le Temple.

Le Royal OperaPuccini Madame ButterflyCast: Asmik Grigorian, Joshua Guerrero, Lauri Vasar, Hongni Wu, Ya-Chung Huang, Jeremy White, Josef Jeongmeen Ahn, Veena Akama-Makia, Romanas KudriašovasChef d’orchestre: Kevin John Edusei Director: Moshe Leiser and Patrice CaurierEN DIRECT SUR ÉCRAN CINÉMA Durée: 195 minutes (TBC), Une entracteChanté en Italien avec sous-titres Malgré toute sa beauté et son romantisme, Madame Butterfly de Puccini reste une histoire profondément émouvante et troublante, fatalement liée aux forces destructrices de l’impérialisme. La production poignante et picturale de Moshe Leiser et Patrice Caurier met en vedette Asmik Grigorian dans le rôle de Cio-Cio-San avec Joshua Guerrero dans le rôle de Pinkerton.

Tarif : 14.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:15

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77