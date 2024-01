TONY CHASSEUR Espace Prevert Savigny Le Temple, vendredi 22 mars 2024.

TONY CHASSEURDurant plus de 30 ans de carrière, Tony fut l’un des rares artistes, l’une des rares voix à laisser une empreinte marquante dans tout ce qui fait l’actualité de la musique martiniquaise contemporaine, pour ne pas dire antillaise. À son « tableau de chasse » : La Perfecta – JM Harmony – Sakiyo – Malavoi – Le GMZ – Fal Frett – Des passages remarqués dans les grandes tournées de Kassav’ – MizikOpéyi – RAISE. On ne compte plus les duos de références, les apparitions remarquées sur de nombreux albums ainsi que les tubes jalonnant cette carrière. Il s’est, depuis maintenant une dizaine d’années, orienté vers une démarche musicale plus Jazz qui, mêlée à ses rythmes traditionnels originels, se définit comme Créole Jazz. Mais il reste toujours attaché au « Zouk des origines » dont il est aujourd’hui, par son itinéraire, une référence incontestée.

Tarif : 21.00 – 23.10 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77