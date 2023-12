IRISH COFFEE TRIO Espace Prevert Savigny Le Temple, 15 mars 2024, Savigny Le Temple.

IRISH COFFEE TRIO – Concert / Musiques et chansons traditionnelles irlandaises« Il va pleuvoir des cordes ! » Des cordes, du vent, du rythme, et de la bonne humeur, c’est l’Irish Coffee Trio qui arrive avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés.Totalement irrésistible, un véritable voyage au pays d’Irlande, l’Irish Coffee est à écouter sans modération. Un concert vivifiant et chaleureux qui vous fera rêver deux heures durant. Une musique belle et envoûtante servie avec humour par des musiciens talentueux…

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple Seine-et-Marne