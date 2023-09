Les Géométries du Dialogue Espace Prévert Savigny-le-Temple, 9 février 2024, Savigny-le-Temple.

Les Géométries du Dialogue: Création 2018

Durée : 55 min

Tout public à partir de 7 ans

Nikki est une petite fille sans visage. Une boite noire, support à toutes les rêveries. Née du flou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Elle pourrait être un phasme, une éponge, une fenêtre, elle se fond, s’efface. Elle observe sa mère se maquiller, faire émerger du néant un visage immuable, une identité composée d’éléments distinctifs. Au fil d’épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s’inventer » un visage.

Genre : Variations cubiques et jeu masqué

Production : Ballet Cosmique

Aide à la production : Ministère de la culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – Région Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM

Coproduction : TJP, CDN de Strasbourg – Théâtre à la Coque (Hennebont) dans le cadre d’un compagnonnage – le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie (Ifs/Dives-sur-Mer) – Théâtre le Passage, scène conventionnée théâtre et objets (Fécamp) – l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette)

Avec le soutien de la Minoterie, création jeune publique et éducation (Dijon) – la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette (Pélussin)

Espace Prévert 4 Place Miroir d'Eau 77176 Savigny le Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T09:45:00+01:00 – 2024-02-09T10:45:00+01:00

2024-02-10T14:30:00+01:00 – 2024-02-10T15:30:00+01:00

