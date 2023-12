ARIANNE Espace Prevert Savigny Le Temple, 26 janvier 2024, Savigny Le Temple.

ARIANNE – Concert Live & ThéâtreCompagnie La CaravelleL’auteur, compositeur et metteur en scène Thomas Gendronneau – Molière de la révélation masculine 2023 – revisite le célèbre mythe d’Ariane dans un théâtre musical à l’énergie folle. Rockstar à la célébrité fulgurante, la chanteuse Arianne est l’invitée de l’émission Écoute Olga, réservée aux artistes de renommée mondiale. La présentatrice Olga, en revenant sur les débuts de la chanteuse, son groupe et son rapport au public tente de lever le voile sur l’évènement qui a bouleversé la vie de la chanteuse et fait glisser l’amicale interview vers un insidieux interrogatoire : que s’est-il passé le soir du dernier concert de sa tournée ? Pourquoi Arianne ne s’en souvient-elle plus ? Cache-t-elle quelque chose ? Arianne, c’est une histoire d’aujourd’hui, celle d’une jeune star, étoile filante du poprock, d’une carrière d’artiste qui se fait ou se défait en une fraction de seconde.Coproductions Théâtre Sénart – Scène Nationale et Vertical Détour / Le Vaisseau, la fabrique artistique au Centre de réadaptationde Coubert. Avec le soutien financier du département de Seine-et-Marne et de l’ADAMI. Avec le soutien de L’ETABLECompagnie des Petits Champs, résidences de création, la Maison dans la Vallée d’Avon et la Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Espace Prevert Le Miroir d’eau – Plessis le Roi 77176 Savigny Le Temple 77