Métropole de Lyon Atelier Cinéma « La Berceuse » Espace Prainet – Décines-Charpieu Décines-Charpieu, 3 juillet 2023, Décines-Charpieu. Atelier Cinéma « La Berceuse » 3 – 7 juillet Espace Prainet – Décines-Charpieu L’atelier est gratuit. Aucune expérience artistique n’est requise. Encadré par des professionnels du cinéma. Tout le matériel est fourni par l’atelier. « La Berceuse » Atelier découverte cinéma Tchik Tchik Productions vous propose de participer à un atelier de découverte du cinéma en partenariat avec l’espace Prainet de Décines ! Cet atelier s’adresse aux mères de jeunes enfants. Il aura lieu du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023. Nous vous proposons de rencontrer d’autres mamans, d’échanger sur votre expérience (développement de l’enfant, rituel du coucher,…) puis de s’inspirer de vos témoignages pour écrire et réaliser un petit film comme au cinéma ! Accompagnés d’une équipe de professionnels du cinéma, l’atelier se déroule sur 5 matinées. Venez découvrir les étapes de réalisation d’un film, de l’écriture au tournage. Aucune expérience artistique n’est pré-requise et la participation est entièrement gratuite. IMPORTANT : Il est nécessaire d’être disponible au maximum sur 5 matinées de l’atelier. Ce projet est soutenu par la Mairie de Décines et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour l’Été Culturel 2023. Espace Prainet – Décines-Charpieu 15 avenue Salvador Allende, 69150 Décines Décines-Charpieu 69150 Prainet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 78 71 30 https://www.espace-berthaudiere.fr/accueil.html [{« type »: « email », « value »: « elsa.thomas@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662761511 »}] Centre social du Prainet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

