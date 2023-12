Festival Bleu Pupitre Espace Pourny Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16 . La première édition du Festival Bleu Pupitre est organisée par l’ensemble ARIOLICA en partenariat avec la ville de Pontarlier.

14 concerts seront proposés dont 9 gratuits, au centre ville et à l’Espace Pourny.

Au programme: musique de films, musique classique et musiques à découvrir!

Billetterie en vente prochainement à l’office de Tourisme de Pontarlier. EUR.

Espace Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

