Bourse – Puériculture Espace Pourny Pontarlier, 5 février 2024, Pontarlier.

Pontarlier Doubs

Début : 2024-02-05

fin : 2024-02-08

Lundi et mardi : dépôts réservés aux adhérents de 13h45 à 19h30. Le mercredi : vente adhérents à partir de 14h et 15h pour tout le monde. Le jeudi : vente pour tous de 15h à 18h30.

Organisée par l’Association des Familles de Pontarlier.

Seront en vente : landaus, mobilier, matériel et accessoires de puériculture, jeux d’éveil (0 à 1 an), porteurs, tricycles…

Espace Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS