du mardi 14 décembre au vendredi 29 avril 2022 à Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

**UN NOUVEL ESPACE POUR JOUER EN FAMILLE !** **Avant ou après votre visite, venez-vous installer en famille dans une salle du musée pour jouer aux multiples jeux créés autour des collections ! Demandez à emprunter le jeu qui vous ressemble à l’accueil !** Jeux variés : « On vous mène en bateau ! », « Très’Orléans », « Bâtissons Girminy-des-Près », « Où es-tu amarré ? »… Jeux proposés gratuitement à l’emprunt pour jouer dans l’espace dédié du musée. Accessible durant les horaires d’ouverture du musée d’Histoire et d’Archéologie

Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-12-14T13:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T13:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T13:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T13:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T13:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T13:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T13:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T13:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T13:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T13:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T13:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T13:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T13:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T13:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T13:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T13:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T13:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T13:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T13:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T13:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T13:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T13:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T13:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T13:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-11T13:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T13:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T13:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T13:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T13:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T13:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T13:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T13:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T13:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T13:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T13:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T13:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-25T13:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T13:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T13:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T13:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T13:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T13:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-01T13:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T13:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T13:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T13:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T13:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T13:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T13:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T13:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T13:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T13:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T13:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T13:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T13:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T13:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T13:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T13:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T13:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T13:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T13:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T13:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T13:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T13:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T13:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T13:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T13:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T13:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T13:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T13:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T13:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T13:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T13:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T13:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans