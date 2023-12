Téléthon 2023 : Muscle ton Téléthon Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône, 9 décembre 2023 09:00, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Sept associations de la commune organisent la journée du Téléthon à l’espace polyvalent..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Espace polyvalent Place de la République

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Seven local associations are organizing a Telethon day at the Espace Polyvalent.

Siete asociaciones locales organizan una jornada de Teletón en la sala polivalente.

Sieben Vereine der Gemeinde organisieren den Telethon-Tag in der Mehrzweckhalle.

Mise à jour le 2023-12-05 par Valence Romans Tourisme