Forum des associations Espace polyvalent Étoile-sur-Rhône, 9 septembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Sportif en herbe, virtuose de la musique ou danseur de talent, venez trouver votre voie auprès des nombreuses associations présentes sur la commune.

Lieu d’échanges et de démonstrations, rencontrez les acteurs locaux qui font bouger notre belle commune..

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Espace polyvalent Place de la République

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Whether you’re a budding sportsman, a virtuoso musician or a talented dancer, come and find your way among the many associations in the commune.

A place for exchanges and demonstrations, meet the local players who keep our beautiful commune moving.

Ya seas un deportista en ciernes, un músico virtuoso o un bailarín con talento, ven a encontrar tu vocación en una de las muchas asociaciones locales.

Es un lugar estupendo para conocer a los actores locales que mantienen en movimiento nuestra hermosa ciudad.

Ob angehender Sportler, Musikvirtuose oder talentierter Tänzer – finden Sie Ihren Weg bei den zahlreichen Vereinen der Gemeinde.

Als Ort des Austauschs und der Vorführungen treffen Sie die lokalen Akteure, die unsere schöne Gemeinde in Bewegung halten.

Mise à jour le 2023-08-28 par Valence Romans Tourisme