Salice 29/07 – SORRU IN MUSICA : Musique de chambre ! Espace polyvalent culturel, SALICE. Salice, 29 juillet 2023, Salice. 29/07 – SORRU IN MUSICA : Musique de chambre ! Samedi 29 juillet, 21h30 Espace polyvalent culturel, SALICE. Entrée libre. Le samedi 29 juillet, le festival Sorru in Musica vous propose à 21h30 un concert autour de la musique de chambre.

Au programme : quatuor avec piano de Brahms et trio avec piano de Chostakovitch.

Avec Stéphane Petitjean (piano), Bertrand Cervera (violon), Éric Picard (violoncelle), Adriana Ilieva (alto).

Lieu : Spaziu pulivalente culturale – Espace polyvalent culturel, à SALICE.

