Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : oui Toutes et Tous à Port Barbe, samedi 30 septembre Animations / Sport / Zumba / Bien être Espace de plein air Accoord Port-Barbe Espace Plein Air Port Barbe ACCOORD La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 53 29

Route de la Jonelière
La Chapelle-sur-Erdre
Loire-Atlantique

