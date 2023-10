Pour Halloween, on ne sera pas des courges. Espace Plantay Anneyron, 27 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Les élèves de Terminale CPH de la MFR en partenariat avec le Crédit Agricole organisent une journée sur le thème de la courge. Cette journée s’organisera autour d’une kermesse, une exposition et une diffusion de film..

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 20:00:00. EUR.

Espace Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MFR’s CPH Terminale students, in partnership with Crédit Agricole, are organizing a day on the theme of squash. The day will be organized around a fair, an exhibition and a film screening.

Los estudiantes de último curso de CPH del MFR, en colaboración con Crédit Agricole, organizan una jornada sobre el tema de la calabaza. La jornada incluirá una feria, una exposición y la proyección de una película.

Die Schülerinnen und Schüler der Terminale CPH der MFR organisieren in Zusammenarbeit mit dem Crédit Agricole einen Tag zum Thema Kürbis. Dieser Tag wird rund um eine Kirmes, eine Ausstellung und eine Filmvorführung organisiert.

