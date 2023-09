Repas dansant Espace Plantay Anneyron, 7 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

La fête de la bière avec un repas dansant choucroute animé par Rock et Love. Sur réservation avant le 30 septembre..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Espace Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Beer festival with a sauerkraut dinner-dance hosted by Rock et Love. Reservations required by September 30.

Fiesta de la cerveza con cena y baile del chucrut, a cargo de Rock et Love. Es necesario reservar antes del 30 de septiembre.

Das Bierfest mit einem Sauerkraut-Tanzessen, das von Rock et Love musikalisch umrahmt wird. Mit Reservierung vor dem 30. September.

