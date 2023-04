Salon de l’emploi Sud Vendée Littoral ESPACE PLAISANCE Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Salon de l’emploi Sud Vendée Littoral ESPACE PLAISANCE, 10 mai 2023, Luçon. Salon de l’emploi Sud Vendée Littoral Mercredi 10 mai, 11h00 ESPACE PLAISANCE 43 entreprises sont inscrites.

Une conférence sera proposée aux entreprises le matin sur la thématique :

«Des modèles de recrutement efficaces » et l’APEC animera un webinaire pour les entreprises le 26/4 midi intitulé : « Réussir sa participation au Forum emploi : Mode d’emploi». ESPACE PLAISANCE LUCON Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

