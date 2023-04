Concert harmonie de Luçon et Mélomania Herminoise Espace plaisance Luçon Catégorie d’évènement: Luçon

Concert harmonie de Luçon et Mélomania Herminoise Espace plaisance, 6 mai 2023, Luçon. Concert harmonie de Luçon et Mélomania Herminoise Samedi 6 mai, 20h30 Espace plaisance Concert de l’orchestre d’harmonie de Luçon et de Mélomania herminoise avec la classe d’éveil de l’école de musique intercommunale sud Vendée littoral site de Luçon Espace plaisance chemin de la motte des 4 seigneurs , 85400 Luçon Luçon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T22:30:00+02:00

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T22:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Luçon Autres Lieu Espace plaisance Adresse chemin de la motte des 4 seigneurs , 85400 Luçon Ville Luçon Lieu Ville Espace plaisance Luçon

Espace plaisance Luçon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

Concert harmonie de Luçon et Mélomania Herminoise Espace plaisance 2023-05-06 was last modified: by Concert harmonie de Luçon et Mélomania Herminoise Espace plaisance Espace plaisance 6 mai 2023 ESPACE PLAISANCE Luçon Luçon

Luçon