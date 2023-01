Forum de l’Emploi Saisonnier ESPACE PLAISANCE Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

Forum de l’Emploi Saisonnier ESPACE PLAISANCE, 15 février 2023, Luçon. Forum de l’Emploi Saisonnier Mercredi 15 février, 14h00 ESPACE PLAISANCE Venez participer au Forum de l’emploi saisonnier dans le domaine du tourisme, commerce, agriculture, animation, entretien, aide à la personne. ESPACE PLAISANCE LUCON Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

